Источники назвали вероятные даты голосования по поправкам в Конституцию

Правительство рассматривает в качестве возможных дат для голосования по поправкам в Конституцию 1 и 8 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к голосованию.

«Ранее рассматривался вариант проведения голосования 24 июня, однако его организация в один день с парадом Победы маловероятна», — заявил источник.

Другие источники в ряде региональных избиркомов рассказали, что на данный момент обсуждаются две вероятные даты – 1 и 8 июля. Уточняется, что работа по подготовке к голосованию в регионах уже началась.

Еще один источник, близкий к Центризбиркому, отметил, что голосование пройдет не позже начала июля, решение будет принято на этой неделе.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что парад Победы состоится 24 июня.

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