Песков призвал не искать подвоха в отсылках к новым статьям Конституции до голосования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсылку к новым статьям Конституции в пояснительной записке к законопроекту, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, отсылка к поправкам совершенно нормальна, поскольку эти поправки «на повестке дня».

«Если я не ошибаюсь, отсылки не в самом законе, а вы говорите о пояснительной записке. Это же тезис, и поэтому совершенно нормально, что на них ссылаются и к ним обращаются в ходе составления пояснительной записки», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что в этой ситуации не стоит искать подвох или юридические ошибки.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о воспитании в системе образования. В пояснительной записке к нему есть отсылка к статье 67.1 Конституции, вводимой законом о поправке в основной закон страны.

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