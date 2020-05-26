Путин поддержал планы Богомазова баллотироваться на пост главы Брянской области

Президент РФ Владимир Путин одобрил намерение губернатора Брянской области Александра Богомаза баллотироваться на очередной срок в регионе, сообщает «Интерфакс».

«Я ничего не имею против вашего выдвижения, наоборот, считаю, что это правильное было бы решение с вашей стороны», — сказал Путин в ходе общения с губернатором.

Президент также отметил результаты работы Богомазова с 2015 года, заявив, что регион «по всем основным позициям «в плюсе».

Вопрос о решении баллотироваться на новый срок губернатор задал Путину лично. Богомаз спросил, не будет ли глава РФ против его участия в предстоящих выборах в сентябре.

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