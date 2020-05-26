В Кремле не согласились, что из-за пандемии поправки в Конституцию устарели

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает, что из-за пандемии коронавируса поправки в Конституцию устарели, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет, не считаю», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

По его словам, в обществе «вызревают» новые запросы, которые принимаются во внимание.

«Общество — это же не закостенелая структура, это живой организм, в котором вызревают новые запросы. Их принимаем во внимание», — отметил он.

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