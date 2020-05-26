Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.

Ранее в ГБР сообщили, что бывший глава государства будет допрошен по делу о перевозке через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Отмечается, что Порошенко лично представил данные полотна в киевском музее имени Ивана Гончара.

По словам экс-президента, платежные поручения на оплату картин были сделаны с его личного счета после оплаты всех налогов государству.

«Картины ввезены законно, я не обязан сохранять оригиналы деклараций. Хотя они сохранились», — отметил Порошенко.

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