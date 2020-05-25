Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию в Сирии и рынок нефти
Президент России и премьер-министр Ирака Мустафа Каземи обсудили по телефону нормализацию ситуации в Сирии и стабилизацию нефтяного рынка, пишет пресс-служба Кремля.
«При обмене мнениями по региональным вопросам основное внимание уделено сирийскому урегулированию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дана позитивная оценка договоренностям формата ОПЕК+, направленных на преодоление «острой фазы нефтяного кризиса».
Путин также поздравил Каземи и народ Ирака с праздником Ид аль-Фитр (разговение после поста во время священного для мусульман месяца Рамадана).
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