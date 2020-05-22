РФ намерена добиться снятия всех ограничений с Ирана после октября 2020 года

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия приложит все усилия, чтобы эмбарго на поставку оружия и любые другие ограничения были сняты с Ирана после октября 2020 года, сообщает РИА «Новости».

«Россия, безусловно, сделает все для того, чтобы ничего такого после 18 октября не существовало», — сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

По его словам, США намерены сохранить жесткий режим эмбарго, который существовал и до заключения «ядерной сделки» с Ираном в 2015 году.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти прибегнут ко всем возможным дипломатическим инструментам, чтобы продлить эмбарго на поставку оружия в Иран, которое истекает 18 октября 2020 года.

Соединенные Штаты в одностороннем порядке расторгли «ядерную сделку» с Ираном в 2018 году.

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