Небензя рассказал, кто положил начало воссоединению Крыма и России

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама открыла путь к референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году, передает РИА «Новости».

Небензя напомнил, что гарантами соглашения, заключенного экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, были главы МИД Германии, Франции и Польши. «И эти гарантии были нарушены на следующий же день оппозицией, которая просто захватила власть в Киеве и заставила Януковича бежать, потому что была угроза его жизни», — сказал российский постпред.

Именно это, по его мнению, стало отправной точкой того, что произошло в Крыму в 2014 году.

Данное заявление прозвучало в ходе посвященного ситуации в Крыму заседания Совета безопасности по формуле Арриа.

На заседании ряд западных представителей, в частности постпреды ФРГ, Франции, Чехии, вновь обвинили Россию в аннексии Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.