Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой послал ко Дню вышиванки подарки другим главам держав. Также сувенир получил несуществующей президент Канады, пишет «Европейская правда».

На сайте Зеленского указывается, что символические подарки получили политики и первые леди США, Германии, Франции, Польши, Турции, Канады и не только.

Стоит отметить, что в Канаде нет президента. Пост премьер-министра страны занимает Джастин Трюдо, а формально возглавляет страну британская королева Елизавета II. В Канаде ее представляет генерал-губернатор.

Однако позднее на сайте Зеленского отредактировали текст, убрав упоминание о «первых леди», а «президентов» заменили на «лидеров».

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