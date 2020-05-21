Захарова прокомментировала решение Японии по Курилам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Японии вернуть вопрос о Южных Курилах в «Синюю книгу дипломатии», передает РИА «Новости».

По ее словам, такие действия противоречат той задаче, которая была поставлена на высшем уровне — созданию благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях.

«Мы вынуждены вернуть коллег из МИД Японии к реальности, а она такова: законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН и неоспорим», — заявила представитель дипведомства.

Ранее Япония вновь назвала острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи своими «северными территориями».

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