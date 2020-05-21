Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с глобализму как достижению последних лет не пришел конец, но мир теперь будет другим. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее политик отметил, что пандемия коронавирсуа, возможно, окончательно изменила мир.

По состоянию на 21 мая в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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