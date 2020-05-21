Еще пять депутатов Госдумы перенесли коронавирус «на ногах»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что еще пятеро депутатов перенесли коронавирус «на ногах», у них обнаружены антитела. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что ряд депутатов уже переболел коронавирусом. Из четырех госпитализированных чиновников выписались трое.

«Есть наши коллеги, которые перенесли заболевание на ногах. Но есть и те, кто по итогам тестов увидели, что они раньше болели, потому что у них обнаружены антитела», — сказал Володин.

Председатель ГД добавил, что антитела были обнаружены у пяти человек.

Отмечается, что все переболевшие работали, когда протекала болезнь.

Ранее сообщалось о шести выявленных случаев коронавируса среди депутатов Госдумы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Заразившуюся коронавирусом депутата ГД Максимову выписали из больницы

— Пять российских сенаторов перенесли коронавирус

— Коронавирус диагностирован уже у шести депутатов Госдумы