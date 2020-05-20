Трамп намерен лично встретиться с лидерами «большой семерки»

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести личную встречу с лидерами G7, передает Associated press.

По его словам, это будет «отличным знаком для всех», когда ситуация вернется в нормальное русло из-за коронавируса.

Изначально встреча на высшем уровне «большой семерки» была назначена на 10-12 июня в Мэриленде. Но в марте 2020 года было объявлено, что лидеры G7 проведут видеоконференцию вместо встречи.

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