Зеленский прокомментировал запись разговора Порошенко и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции прокомментировал запись телефонного разговора между якобы экс-главой государства Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

По словам Зеленского, данным делом должны заниматься правоохранительных органы. Президент предположил, что содержание разговора политиков может быть расценено как факт государственной измены.

«Я знаю, что генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала уголовное производство. Будет расследование, я знаю, что это может быть воспринято как государственная измена», — сказал украинский лидер.

Ранее депутат Рады Андрей Деркач обнародовал запись телефонного разговора Байдена и Порошенко, который свидетельствует о международной коррупции и госизмене экс-президента.