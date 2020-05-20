Главы МИД России и Турции обсудили туризм и коронавирус

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, пишет ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе.

«Наш министр провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым», — сообщил источник.

Отмечается, что министры обсудили региональные вопросы, туризм и борьбу с коронавирусом.

Ранее Турция объявила, что с 20 мая открывает границы для 31 страны, в том числе России.

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