Главы МИД России и Турции обсудили туризм и коронавирус
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Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, пишет ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе.
«Наш министр провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым», — сообщил источник.
Отмечается, что министры обсудили региональные вопросы, туризм и борьбу с коронавирусом.
Ранее Турция объявила, что с 20 мая открывает границы для 31 страны, в том числе России.
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