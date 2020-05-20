МИД: линия Киева на конфронтацию с Москвой за год не изменилась

Линия Киева на конфронтацию и нагнетание напряженности с Москвой не изменилась за год президентства Владимира Зеленского. Об этом говорится в комментарии МИД России.

В российском дипведомстве отметили, что Киев борется со всем, что связывает Украину с Россией.

«На Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы. Не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы советским воинам», — заявили в МИДе.

Там отметили, что прошедший год показал, что обещания Зеленского были «декларациями о благих намерениях».