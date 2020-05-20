Зеленский заявил о наличие у Киева планов В и С по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть дополнительные планы В и С по Донбассу, передает РИА «Новости».

По словам украинского лидера, он не хотел бы к ним прибегать.

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