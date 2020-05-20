Bloomberg внес коррективы в статью после критики посольства России

Американское агентство Bloomberg исправило опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США. Об этом пишет РИА «Новости».

Уточняется, что изменения были внесены в комментарий к графику, который иллюстрирует данные Всемирного банка о числе больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В конце материала содержится соответствующее примечание.

Ранее Bloomberg опубликовала статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В материале говорилось, что в России якобы неправильно ведут подсчет смертельных исходов от коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, в публикации сообщались недостоверные сведения о числе больничных коек в России. После того как российская сторона раскритиковала данную статью, агентство переименовало ее в «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

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