Тайвань заявил, что не войдет в КНР по примеру Гонконга

Руководство Тайваня готово вести переговоры с Пекином по статусу острова, но не согласится войти в состав страны по формуле «одна страна, две системы» по аналогии с Гонконгом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы тайваньской администрации Цай Инвэнь.

«Обе стороны обязаны найти способы сосуществования на длительный период <...> Мы не допустим использования пекинскими властями формулы «одна страна, две системы» для понижения рейтинга Тайваня», — сказала Инвень.

Она подчеркнула, что власти Тайбэя могут обсудить с Пекином вопросы региональной безопасности при условии сохранения статуса-кво в тайваньском проливе.

По ее словам, диалог между государствами может вестись только по принципу «мир, равенство, демократия».

Ранее континентальный Китай предложил Тайбэю войти в состав страны по формуле «одна страны, две системы», по которой были присоединены Гонконг и Макао. Этот принцип предполагает широкую степень автономии от Пекина, в частности, возможность иметь самостоятельные органы местного самоуправления.

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