Григорьев: дистанционное голосование сняло бы угрозу здоровью россиян

Руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев порассуждал в ходе онлайн-дискуссии НОМ «Новеллы избирательного законодательства: взгляд экспертов» о перспективах введения в стране электронного голосования.

«Закон, который был недавно принят, мы широко обсуждали с региональными общественными палатами. Регионы его поддерживают. Начнем с того, что теперь законом принципиально разрешается использование «Единого портала государственных и муниципальных услуг» для сбора до половины необходимых подписей избирателей на региональных выборах. Безусловно, это революционная мера, снимающая целый ряд вопросов. Как известно, вопрос сбора подписей является одним из самых острых для многих избирательных кампаний.

Для защиты здоровья людей теперь принципиально разрешается возможность голосования по почте. Именно эта мера поможет защитить здоровье и снизить нагрузку на участки для голосования. Такая возможность является обычной и широко распространенной в мире – ей пользуются более 23 стран, включая США, Германию, Великобританию, Южную Корею и т.д. Она не является новой для России и использовалась ранее на региональных выборах с 2011 года.

Вводимая законом принципиальная возможность дистанционного электронного голосования также снимает угрозу здоровья граждан. Прошедший на выборах в Мосгордуму эксперимент показал, что его результаты пользуются доверием граждан. Более половины наших граждан хотят голосовать по-новому. Отдельную поддержку данные формы голосования пользуются у молодежи. Очевидно и то, что остановить научно-технический прогресс невозможно и не имеет смысла. Выступать против идеи электронного голосования в принципе – примерно, как отказываться от использования компьютеров и мобильной связи в пользу использования почтовых писем», — отметил Григорьев.