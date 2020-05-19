Лавров: Россия не будет давить на ФРГ в вопросе «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что через час состоится его телефонный разговор с немецким коллегой Хайко Маасом.

Министр заявил, что на днях госсекретарь США Майк Помпео призвал Германию не участвовать в строительстве «Северного потока — 2». Лавров также уточнил, что Россия не будет давить на ФРГ, в отличие от США.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков проекта. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет завершен российскими силами, но строительство закончится на несколько месяцев позже.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США пригрозили «Газпрому» санкциями после завершения «Северного потока — 2»

— В Германии отказали в освобождении «Северного потока — 2» от правил Газовой директивы ЕС

— Одиссея «Академика Черского»: трубоукладчик вышел к финишу