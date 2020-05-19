Россия и Италия обсудили объединение усилий в преодолении последствий пандемии

Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Луиджи Ди Майо обсудили по телефону важность объединения усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД России.

«Была подчеркнута важность объединения усилий стран и международных организаций при координирующей роли ООН по преодолению последствий кризиса, в том числе в сфере экономики», — рассказали в пресс-службе.

Глава МИД Италии от имени правительства страны выразил признательность российской стороне за оказанную помощь в борьбе с распространением коронавируса на Апеннинах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские военные специалисты покинули Италию

— Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

— Российские медики помогли вылечить 62 пациента с COVID-19 в Италии