Семь сотрудников ООН скончались от коронавируса

На сегодняшний день от коронавируса скончались уже семь сотрудников ООН, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

520 служащих организации по всему миру заболели, добавил Дюжаррик.

При этом только в Соединенных Штатах выявлено 147 случаев, включая 78 случаев в Нью-Йорке.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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