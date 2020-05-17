США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом

США направили в Россию аппараты ИВЛ и тесты, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, пишет Washington Examiner со ссылкой на главу американского госдепа Майка Помпео.

«Президент США согласился направить в Россию существенную помощь: речь идёт об оборудовании для тестирования и об аппаратах ИВЛ. Это оборудование — в пути», — сказал Помпео.

Глава госдепа заявил, что США рады помочь в борьбе с коронавирусом. По словам Помпео, особенно непростая ситуация сложилась в Москве.

В России выявлено почти 282 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2631 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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