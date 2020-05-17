Вице-премьер Чехии заявил, что доказательств ввоза яда из России нет

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек предполагает, что чешская полиция и спецслужбы не имеют доказательств того, что россиянин с диппаспортом ввез в республику смертельный яд рицин, чтобы отравить местных политиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на чешское телевидение.

Гамачек отметил, что выслать дипломата из страны можно только при наличии конкретных доказательств его виновности в чем-либо.

«К сожалению, судя по тому, как все это происходит, полиция или службы, вероятно, не имеют доказательств», — сказал министр.

Он добавил, что российский дипломат, о котором идет речь, пока не имеет охраны, но переговоры об этом идут.

27 апреля пражское издание Respekt со ссылкой на источник в спецслужбах заявил, что якобы в Прагу прилетел мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд. Мужчина затем проследовал в российское посольство на ожидавшей его машине диппредставительства. По предположению еженедельника, яд мог предназначаться двум пражским политикам, которые связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

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