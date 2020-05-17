Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Биньямину Нетаньяху по случаю вступления в должность премьер-министра Израиля, пишет пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что новое правительство под Вашим руководством продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», — говорится в телеграмме.

17 мая Нетаньяху представил парламенту новое правительство, что завершило годовой политический кризис в Израиле. Нетаньяху стал премьер-министром в 2009 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нетаньяху завершил формирование коалиционного правительства Израиля

— Новое израильское правительство примет присягу 14 мая

— ЕС может ввести санкции против Израиля за аннексию Западного берега Иордана