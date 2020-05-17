Россию обвинили в распространении теорий заговора и дезинформации о коронавирусе

В Еврокомиссии считают, что «российские источники» якобы помогают распространять в европейских странах различные теории заговора и дезинформацию о коронавирусной инфекции. Об этом заявил официальный представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag.

По его словам, разные официальные и поддерживаемые государством источники из России, в том числе и государственные СМИ, популяризируют в ЕС ложные сведения о COVID-19 и теории заговора. В свою очередь, это влияет на здоровье населения.

«Наши наблюдения показывают, что <...> дружественные Кремлю источники распространяют дезинформацию», — добавил Стано.

Он полагает, что это делается для того, чтобы поставить под сомнение авторитет и способность ЕС справляться с кризисами. Таким образом, будет подорвано доверие общественности к местным властям.

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