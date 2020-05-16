Австрия смягчит пограничный контроль
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Австрия ослабит пограничный контроль с Чехией, Словакией и Венгрией 17 мая, пишет агентство APA со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
16 мая Австрия смягчила контроль на границах с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией.
Предполагается, что свободное передвижение между Австрией, Чехией и Словакией восстановится с 15 июня.
В Австрии коронавирусом заразились 16 201, выздоровели 14 524, скончались 629 пациентов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Италия откроет границы для граждан ЕС
— Власти Словении объявили о конце эпидемии коронавируса в стране