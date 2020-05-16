В Госдуме заявили, что Россия не позволит разговаривать с собой в духе начала 90-х

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российская сторона не позволит другим странам разговаривать с собой риторикой начала девяностых годов прошлого века. Об этом он сказал, комментируя призыв НАТО к РФ поучаствовать в работе по модернизации Венского документа.

Толстой рассказал, что с момента подписания соглашения (1991) многое изменилось. В частности, поменялась страна, мир, поэтому больше нельзя вести диалог в том тоне, который был принят в 90-х.

«Не знаю, станут ли иными интонации в этом разговоре, или мы опять получим риторику начала девяностых», — цитирует парламентария РИА «Новости».

Однако Россия не сядет за стол переговоров пока не будет уверена, что члены альянса НАТО будут готовы к диалогу на равных, заключил Толстой.

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