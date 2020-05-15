Москва и Вашингтон продолжают обмен данными о терактах

Российские и американские правоохранительные органы и спецслужбы продолжают обмениваться данными о готовящихся терактах, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова.

По его словам, в этом деле у Москвы и Вашингтона есть примеры конструктивного и результативного взаимодействия.

«Достаточно упомянуть партнерское сотрудничество Москвы и Вашингтона при подготовке и проведении Олимпиады-2014 в Сочи», — напомнил Сыромолотов.

Представитель российского МИДа назвал российско-американское партнерство в контртерроризме «дорогой с двусторонним движением».

Дипломат рассказал, что российские службы предупреждали американцев о братьях Царнаевых, которые устроили теракт на бостонском марафоне в апреле 2013 года.

При этом он добавил, что важными площадками взаимодействия с Вашингтоном остаются «органы Совета Безопасности ООН – Контртеррористический комитет, а также комитеты 1267/1989/2253 по санкциям в отношении ИГИЛ (организация запрещена в России)* и «Аль-Каиды» (организация запрещена в России)* и 1988 по санкциям в отношении Движения талибов (организация запрещена в России)».

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