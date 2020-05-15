Климкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин

Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин.

Он обеспокоен тем, что этот визит является «негативной историей» для Украины.

«В том, что что-то происходит через нашу голову мы сами виноваты: когда наши партнеры из прессы узнают о том, что происходит в процессе урегулирования, в частности об идее создания так называемого консультативного совета, то это их, мягко говоря, «не вдохновляет», — заявил Климкин.

Он также выразил обеспокоенность по поводу того, что переговоры были проведены в личном формате, а не по телефону. По мнению Климкина, Германия хотела дать Украине сигнал, что ей нужно придерживаться «нормандского формата» и «не увлекаться» двусторонними контактами.

Кроме того, бывший дипломат предположил, что еще на переговорах поднимался вопрос «Северного потока – 2», а также «идеи, как обойти санкции США».

«В целом картина для нас состоит несимпатичная», — заключил Климкин.

Ранее Козак провел в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

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