Белый дом «даже не рассматривает» возможность заражения Трампа коронавирусом

Пресс-секретарь американского главы Кейли Макинэни заявила, что Белый дом исключает возможность заражения президента США Дональда Трампа коронавирусом, пишет ТАСС.

«Мы даже это не рассматриваем. Мы следим за здоровьем президента, за здоровьем вице-президента. Сейчас они здоровы, и они продолжат оставаться здоровыми», — ответила Макинэни на вопрос, есть ли у Белого дома план на случай заражения Трампа и вице-премьера Майкла Пенса.

В США коронавирусом заразились 1,4 млн, скончались 86 тысяч.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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