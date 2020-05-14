Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России
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Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА «Новости».
«Подтверждаем отправку главреду NYT письма посла с требованием разместить опровержение», — сказали в посольстве.
Ранее газета New York Times опубликовала статью «Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей». Россия назвала статью фейком, обоснованным неподтвержденными данными.
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