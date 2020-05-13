Госдума одобрила поправки о дистанционном голосовании

Госдума приняла закон, разрешающий голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Об этом пишет РИА «Новости».

Подписи за кандидатов планируют собирать на портале «Госуслуги».

Чтобы не произошло ошибок, организаторы собираются утвердить образец подписного листа. В него каждый избиратель будет вписывать свои данные и ставить подпись самостоятельно.

Ко второму чтению в документ внесли поправки. В частности, новые нормы не будут распространяться на всероссийское голосование по Конституции.

Ко второму чтению законопроекта был подготовлен ряд поправок. Так, одна из них предусматривает возможность голосования по почте, а также посредством электронного голосования.