Козак рассказал о переговорах в Берлине

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак положительно оценил переговоры в Берлине по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, они прошли конструктивно и в деловом ключе, пишет РИА «Новости».

«Диалог прошел конструктивно и в деловом ключе», — сказал Козак.

Замглавы отметил, что стороны достигли соглашения о дальнейших шагах по мирному урегулированию конфликта в Украине.

Ранее источник сообщил, что Дмитрий Козак приехал с визитом в Берлин для обсуждения конфликта на юго-востоке Украины и встречи с личным помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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