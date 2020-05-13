Трамп: торговые сделки с Китаем не заменят погибших граждан

Президент США Дональд Трамп, заявил, что ни одна торговая сделка с Китаем не сможет заменить для него погибших граждан Соединенных Штатов во время пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Иметь дело с Китаем — очень дорогое занятие. Мы только что заключили великое Торговое Соглашение, чернила едва высохли, а мир поразила Чума из Китая. Торговые соглашения не уладят дело — все эти невинные жизни были потеряны!» — написал Трамп.

По его словам, США в это же время не намерены пересматривать положения первой фазы торгового соглашения с Китаем.

В США коронавирусом заразились 1 411 148, скончались 83 564 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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