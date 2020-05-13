Советник Трампа допустил перенос президентских выборов из-за коронавируса

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Советник президента США Джаред Кушнер допустил перенос президентских выборов, запланированных на ноябрь 2020 года, пишет Time.

«Я не уверен, что могу так или иначе пообещать этого», — ответил Кушнер, пройдут ли выборы в запланированный срок.

Советник выразил надежду, что ситуация с коронавирусом стабилизируется к ноябрю 2020 года.

В США коронавирусом заразились 1 411 148, скончались 83 564 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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