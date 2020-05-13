Польша заявила о несогласии с Германией в определении виновника ВМВ

Позиция МИД ФРГ, что виновником начала Второй мировой войны является исключительно Третий Рейх не снимает ответственности с СССР за подписание пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к ним в 1939 году, передает РБК, принадлежащее Григорию Березкину, заявление польского МИД.

«Большинство историков, тщательно исследовавших исторические документы <...>, согласны, что в отсутствие принятия пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола <...> война бы не началась», — сказали в МИД республики.

Также в ведомстве добавили, что после подписания пакта действия СССР против Польши осенью 1939 года можно расценивать, как попытку расширить свою территорию за счет других стран. Дипломаты напомнили, что Советский Союз проводил репрессии в отношении поляков, в том числе против элиты страны.

Ранее Сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны. Резолюция обвиняет СССР и фашистскую Германию в развязывании Второй мировой войны и утверждает, что Польша и страны Центральной и Восточной Европы стали первыми жертвами тоталитарных режимов после подписания пакта Молотова-Риббентропа.

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