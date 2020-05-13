Мурашко рассказал о состоянии здоровья Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию, идет на поправку и на следующей неделе сможет полноценно работать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
«Сегодня он (премьер-министр) проводил видеоселекторное совещание, и он идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете», — сказал глава Минздрава.
По его словам, премьер еще нуждается в ряде медицинских процедур, но в целом динамика положительная.
Медики обнаружили у Мишустина коронавирус 30 апреля. В этот же день он доложил о своем состоянии президенту РФ Владимиру Путину и был направлен на лечение в клинику.
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