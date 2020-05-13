В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

В Facebook заявили, что Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций против него, передает РИА «Новости».

По словам представителя компании, Facebook действует в рамках законодательства США. Удаление страницы Кадырова является мерой по выполнению правовых обязательств.

Ранее аккаунт главы Чечни уже блокировали в 2017 году. Тогда Кадыров заявил, что удаление связано с обеспокоенностью Госдепа США тем, что его посты читают сотни тысяч американских молодых людей.