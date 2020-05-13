Лавров: США в контексте пандемии голословно обвиняют Россию и Китай
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты в условиях пандемии коронавируса выдвигают голословные обвинения в адрес КНР и России, передает РИА «Новости».
Он обратил внимание на то, что американская сторона усиливает давление на страны, которые проводят независимый внешнеполитических курс.
Кроме того, игнорируются призывы приостановить на период борьбы с COVID-19 действие односторонних санкций, которые препятствуют гуманитарным поставкам медикаментов, оборудования и продовольствия.
Министр также отметил, что в текущей ситуации США огульно критикуют Всемирную организацию зравоохранения (ВОЗ).
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