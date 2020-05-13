Нэнси Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси рассказала о случаях коронавируса, смертности и безработице в США и заявила, что инфекция стала «величайшей катастрофой» в истории страны. Об этом она сказала во время выступления, трансляция которого велась в Facebook.

По ее данным, с начала пандемии коронавирус в стране обнаружили у около 1,4 млн человек, а свыше 80 тыс. американцев скончались. Еще около 30 млн граждан подали заявки на пособие по безработице.

«Мы все знаем эти цифры. Мы столкнулись с величайшей катастрофой в истории нашей страны», — добавила Пелоси.

Также она прокомментировала предложенный демократами новый пакет помощи на $3 трлн. По ее словам, в пакет входят четыре законопроекта о поддержке экономики. Она раскритиковала республиканцев, которые выражали свое недовольство по поводу выделения больших сумм на борьбу с коронавирусом, и напомнила им, что все американцы хотят питаться и платить за аренду, поэтому необходимо действовать.

«Бездействие — это путь, который обойдется дороже всего», — предупредила Пелоси.

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