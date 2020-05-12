Германия планирует открыть границы к 15 июня

ФРГ планирует к 15 июня открыть границы и снять меры по коронавирусу, пишет газета »Bild» со ссылкой на источники в МВД страны.

Сообщается, что власти объявят о соответствующем решении в течение недели.

Германия закрыла границы 16 марта. В стране коронавирусом заразились почти 173 тысячи, скончались семь тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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