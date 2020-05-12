Дмитрий Песков заразился COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.

На соответствующий вопрос он ответил положительно и добавил, что в данный момент лечится.

Он также подчеркнул, что с главой государства Владимиром Путиным не контактировал лично больше месяца.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Согласно последним данным, в России выявлено 232 243 случая CОVID-19. При этом 43 512 человек выздоровели, 2 116 скончались.