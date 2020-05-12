Советник Трампа: Белый дом доверяет фото со здоровым Ким Чен Ыном

Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен прокомментировал фотографии из КНДР, на которых северокорейский лидер Ким Чен Ына выглядит здоровым. Об этом пишет ТАСС.

Он сказал, что Белый дом доверяет данным снимкам.

«Мы думаем, что он, вероятно, хорошо себя чувствует», — произнес О'Брайен.

При этом он добавил, что информацию из КНДР получить трудно. О возможном наличии подтвержденных кадров у США О'Брайен говорить отказался.

До этого 25 апреля СМИ Гонконга сообщили о смерти Ким Чен Ына. По некоторым данным, он умер после операции на сердце, которая прошла неудачно. Это произошло из-за того, что руки хирурга якобы сильно дрожали. Позднее глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи ложными. Также спустя сутки The Guardian со ссылкой на данные спутника написал о нахождении поезда, который мог принадлежать Ким Чен Ыну, в курортном городе на восточном побережье Северной Кореи.

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