Лавров назвал «прискорбной историей» попытки принизить роль СССР в войне

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва найдет во взаимодействии с Вашингтоном формат диалога, в рамках которого будут обсуждаться вопросы исторической памяти. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что в настоящий момент у США и России нет структуры, которая занималась бы историческими вопросами.

Лавров также назвал «прискорбной историей» сообщение Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом. При этом он добавил, что не удивлен таким вещам.

Министр заявил, что подобные сообщения являются результатом обработки сознания общества и политиков. По его мнению, общественность еще не выработала иммунитет к такого рода информации пропаганды.

До этого администрация президента США написала в Instagram под видеозаписью возложения Дональдом Трампом цветов к мемориалу погибшим солдатам, что 8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Информации о вкладе в победу СССР не приводилось.

Российское посольство в США обратилось к Вашингтону с призывом отказаться от программ, искажающих исторические факты и фактически переписывающих историю победы в Великой Отечественной войне.

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