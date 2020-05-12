В Ереване прооперирован экс-президент Армении Кочарян
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В медицинском центре «Измирлян» в Ереване прооперирован второй по счету президент Армении Роберт Кочарян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис бывшего главы республики.
Отмечается, что операция прошла по плану, состояние пациента удовлетворительное. В настоящее время Кочарян находится под присмотром врачей.
Причина, по которой экс-президенту понадобилась операция, не называется.
Роберт Кочарян — второй президент Республики Армения, он занимал пост главы государства с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года.
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