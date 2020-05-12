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Президент США Дональд Трамп прервал пресс-конференцию после конфликта с журналистами, сообщает РИА «Новости».

В ходе брифинга глава государства рассказывал, что США находятся на первом месте по числу проводимых тестов на коронавирус. Президента спросили, почему он продолжает говорить о тестах, когда множество людей гибнут от новой инфекции.

«Спрашивайте не меня, а Китай», — ответил Трамп.

Он назвал этот вопрос «гадким», а затем отказался отвечать на следующий вопрос, сославшись на то, что якобы уже вызывал эту журналистку, но она не среагировала. Затем президент прервал пресс-конференцию.

В США, по последним данным, зарегистрировано 1,3 млн случаев коронавируса, более 80 тыс. человек умерли.

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