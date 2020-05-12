Турция не собирается закрываться для туристов из-за пандемии

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Турция не намерена закрывать свои границы для иностранных туристов, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра культуры и туризма страны Мехмета Нури Эрсоя.

С начала летнего сезона 2020 года страна запускает программу «Сертификация здорового туризма», которая предполагает ряд мер по безопасности транспортировки, проживания и состояния здоровья работников туристической сферы и самих туристов.

«Существует пословица о гостеприимстве турецкого народа: «Мы не закрываем двери на замок». Мы всегда руководствуемся этим принципом и будем продолжать предпринимать необходимые действия, основанные на нем», — заявил Эрсой.

Он рассказал, что уже созданы научно обоснованные пандемические протоколы и мероприятия для сертификации, которые разработаны с индивидуальным подходом в отношении аэропортов, авиалиний, автомагистралей и туристических объектов.

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