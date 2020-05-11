ЕС может ввести санкции против Израиля за аннексию Западного берега Иордана

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Евросоюз может ввести санкции против Израиля в случае, если он аннексирует ряд территорий западного берега реки Иордан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

«В настоящее время идут дискуссии среди стран-членов. ЕС много раз говорил, как видит аннексию и что она не пройдет незамеченной», — сказал Стано.

Он также подчеркнул, что данный вопрос может быть рассмотрен на заседании министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет 15 мая.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о планах нового коалиционного правительства Израиля ввести войска в ряд подконтрольных Палестине территорий, где находятся еврейские поселения, в рамках плана мирного палестино-израильского регулирования.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены признать эти территории частью Израиля.

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